Luke Shaw, père Noël de Manchester United

Comme à son habitude, le défenseur de Manchester United, Luke Shaw, se mue en père Noël. Pour la troisième année de suite, l'Anglais a décidé d'offrir des cadeaux à l'ensemble du staff et des employés de Carrington, le centre d'entraînement des Red Devils, pour les remercier de leur travail effectué au service des joueurs chaque jour. D'après le Daily Mail, le Mancunien a commandé une cinquantaine de paniers cadeaux du célèbre magasin Knighstbridge, d'une valeur de plus de 250 livres chacun (295 euros), et composés de plusieurs articles de luxe. Avec 12 500 livres (14 720 euros) dépensés cette année, le joueur de 24 ans aura plus dépensé que les années précédentes en raison de l'augmentation du personnel.Ce geste est très apprécié par les employés du club. « C'est très gentil de sa part. Il le fait depuis quelques années. C'est un très beau geste, il n'est pas obligé de faire ça », s'est confié un membre du personnel au tabloïd anglais.