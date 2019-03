Lukaku est déchaîné !

Battu 2-0 par le PSG il y a trois semaines, Manchester United sera peut-être privé de 10 joueurs pour le 8e de finale retour de Ligue des champions, mercredi prochain au Parc des Princes. Les Red Devils ont pourtant le sourire. Ils ont enregistré une 10e victoire en 12 journées de Premier League, ce samedi à Old Trafford, au terme d’une rencontre spectaculaire face à Southampton (3-2). Un résultat qui leur permet de reprendre la 4e place du classement devant Arsenal (qui a pris un point contre Tottenham).

Un certain Romelu Lukaku est particulièrement heureux. Déjà auteur d’un doublé mercredi, contre Crystal Palace (1-3), l’avant-centre belge a récidivé face aux Saints. Il a donné l’avantage à son équipe une première fois à l’heure de jeu (59e, 2-1), avant d’inscrire le but de la victoire au bout du suspense (88e, 3-2). A chaque fois, le colosse gaucher a fait mouche d'une frappe sèche du pied droit !

Alexis tombe aussi !

Avant ce sympathique dénouement, on a eu le droit à de superbes buts. Yan Valery, jeune défenseur français (18 ans) formé dans le Sud de l’Angleterre, a ouvert la mèche d’un missile de 25 mètres (26e). Andreas Pereira a égalisé pour MU d’une frappe magnifique (53e). Entre les deux buts de Lukaku, James Ward-Prowse a un temps remis les compteurs à égalité d’un joli coup franc direct (75e). A noter que Paul Pogba a raté l'occasion d'alourdir le score dans le temps additionnel en ratant son penalty (95e).

A noter néanmoins qu’Ole Gunnar Solskjaer compte un énième blessé avec Alexis Sanchez, touché à une cuisse et sorti en début de seconde période. Nemanja Matic, Jesse Lingard, Juan Mata, Ander Herrera et Antonio Valencia sont d’ores et déjà forfait pour le déplacement à Paris, mais Anthony Martial, après quatre matches d'absence, pourrait être rétabli et accompagner Marcus Rasfhord et ce Romelu Lukaku en feu.