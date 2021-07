Liverpool : Virgil van Dijk, le retour du patron

Le temps a dû lui paraître bien long. Le 17 octobre dernier, le défenseur central international néerlandais de Liverpool Virgil van Dijk, aujourd'hui âgé de 30 ans, s'était gravement blessé à un genou, après une sortie bien mal maîtrisée du gardien de but international anglais d'Everton Jordan Pickford (27 ans). Le diagnostic avait alors été lourd : rupture d'un ligament croisé. Une grave blessure qui avait mis fin prématurément à sa saison 2020-21 et qui l'avait même ainsi également privé de l'Euro 2020 avec sa sélection. Un véritable coup d'arrêt pour le principal intéressé, qui restait sur deux saisons pleines avec les Reds.

Liverpool n'a pas su conserver son titre

A la clé, avec son club, la Ligue des Champions en 2019, la Supercoupe de l'UEFA et la Coupe du Monde des clubs la même année, sans oublier non plus le titre de champion d'Angleterre en 2020. Son absence a pesé très lourd au sein du club de la Mersey. Sans le deuxième du classement du Ballon d'Or 2019, Liverpool n'a donc pas su conserver son titre et a terminé la saison dernière à la troisième place finale du classement de la Premier League, après avoir lutté pour ne pas tomber dans les profondeurs de ce même classement. Avec 42 buts encaissés en 38 rencontres disputées, les Reds ont également terminé quatrième meilleure défense du championnat.

De retour à l'entraînement depuis quelques jours

L'année d'avant, celle de son titre de champion, Liverpool n'avait alors encaissé que 33 buts en 38 rencontres disputées, ce qui en faisait bien évidemment la meilleure défense de l'élite, devant Manchester City (35) et Manchester United (36). Cette saison, les compteurs sont forcément remis à zéro. Alors qu'il n'a donc pas disputé l'Euro, Virgil van Dijk devrait ainsi bel et bien être à 100% à l'occasion de ce nouvel exercice. Son retour à l'entraînement date d'il y a quelques jours, alors que Liverpool, comme l'ensemble des autres clubs évidemment, est en pleine préparation. Un premier match amical est même prévu dès ce mardi, contre les Autrichiens d'Innsbruck. Avec le retour de van Dijk ?