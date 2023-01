Liverpool : Virgil Van Dijk absent plus d'un mois !

C'est un terrible coup dur pour Liverpool. Ce vendredi, Jürgen Klopp a indiqué que son défenseur central et homme de base Virgil Van Dijk manquera plus d'un mois de compétition. Victime d'un problème musculaire, le Néerlandais avait déjà dû céder sa place lors de la défaite concédée à Brentford le 2 janvier dernier (3-1).

« Le diagnostic est dur, on parle de plusieurs semaines, plus d’un mois au total. J’espère qu’il va vite se remettre, mais nous verrons. Pour le moment, il n’est pas disponible et nous devons faire avec. Il n’a jamais eu de soucis musculaires cette année ni mentionné quoi que ce soit. Il a peut-être fait un sprint de trop à ce moment-là » a indiqué Klopp en conférence de presse. Virgil Van Dijk manquera donc notamment le choc face à Chelsea (21 janvier) et probablement le derby contre Everton (13 février). VVD espèrera faire son retour avant le 21 février, date du huitième de finale allé de Ligue des Champions face au Real Madrid.