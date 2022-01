Liverpool est intéressé par le milieu de terrain du FC Barcelone, Gavi, selon un rapport du Liverpool Echo. L'Andalou n'a plus que 18 mois à tirer sur son contrat à Barcelone et il est entendu qu'il gagne très peu d'argent par rapport à son importance pour l'équipe. Les négociations pour le renouvellement de son contrat au Camp Nou sont apparemment au point mort, et c'est là que Liverpool pourrait intervenir et offrir au prodige de 17 ans de bien meilleures conditions. Il est entendu que Gavi veut rester à Barcelone, mais un accord pourrait se produire si l'impasse actuelle dans les négociations se poursuit.

Gavi rend fou Liverpool

Parce que Barcelone a besoin de fonds. Le club vient de se débarrasser de Philippe Coutinho à Aston Villa, mais il souhaite également se séparer de Samuel Umtiti pour libérer de l'espace financier. S'ils ne le font pas, les Catalans devront peut-être vendre certains de leurs atouts les plus précieux. Gavi a fait son entrée dans l'équipe première du FC Barcelone au début de la saison et est devenu l'une des révélations de la Liga. Il a également été appelé dans l'équipe nationale espagnole de Luis Enrique.