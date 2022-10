Il s'était accroché. Malgré les avances de Manchester United et la pression de ses employeurs pour qu'il y réponde favorablement, Frenkie de Jong avait refusé quitter le FC Barcelone lors de la dernière période estivale des transferts.



Le milieu de terrain néerlandais voulait continuer l'aventure en Catalogne contre l'avis de ses dirigeants voyant en son départ en Angleterre une conséquente indemnité de transferts (70 millions d'euros environ).

Un trio indéboulonnable ?

Mais le début de saison ne se passe pas comme De Jong l'avait envisagé. Xavi a pris l'habitude ces dernières semaines d'aligner Pedri-Busquets-Gavi au milieu de terrain, poussant l'international Oranje sur le banc, il est vrai aussi gêné par des soucis musculaires durant 15 jours (22 septembre - 8 octobre)



Cette situation pousserait le joueur de 25 ans à envisager un transfert, croit savoir le média Sport. Liverpool constituerait une piste possible pour que Frenkie de Jong retrouve du temps de jeu après la Coupe du monde.



D'autant que trois milieux des Reds arriveront en fin de contrat le 1er juillet (Alex Oxlade-Chamberlain, Naby Keita et James Milner), souligne The Daily Mirror.