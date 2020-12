Liverpool : Trois semaines d'absence pour Joël Matip

Jürgen Klopp anticipates Joel Matip will be out of action for around three weeks.

— Liverpool FC (@LFC) December 30, 2020

C'est une nouvelle qui a dû, à coup sûr, refermer le sourire « Colgate » de Jürgen Klopp. Ce jeudi, le club a annoncé que son défenseur central Joël Matip s'était blessé aux adducteurs lors du match nul entre Liverpool et West Bromwich (1-1) dimanche dernier. Remplacé à l'heure de jeu par Rhys Williams (19 ans), le Camerounais sera absent trois semaines. En conférence de presse après la rencontre contre Newcastle (0-0) mercredi, le technicien allemand a confirmé l'indisponibilité de son défenseur central sans donner davantage de détails sur la nature de la blessure : « Le temps de récupération normal avec les adducteurs, c'est trois semaines minimum. Nous ferons un point plus tard ». À la lecture du calendrier, il se pourrait qu'il soit de retour pour le 21 janvier et le match contre Burnley à Anfield. Joël Matip, au club depuis 2016 et sous contrat jusqu'en 2024, a disputé seulement 10 matchs cette saison toutes compétitions confondues.Les blessures sont un mal récurrent du côté des Reds depuis plusieurs mois. Dans ce secteur de jeu, le LFC a déjà perdu Virgil Van Dijk (ligaments croisés du genou droit) et Joe Gomez (tendon du genou gauche), des piliers de l'équipe de Jürgen Klopp, pour une longue durée. Récemment, deux autres joueurs ont rejoint l'infirmerie, Diogo Jota (absent 2 mois, genou) et Naby Keita (ischio-jambiers). Si on ajoute les précédents forfaits d'Alisson, de Trent Alexander-Arnold, d'Oxlade-Chamberlain, d'Henderson pour une durée plus ou moins longue, la liste est conséquente. Ces faits de match ont conduit l'entraîneur allemand à faire redescendre Fabinho en charnière et à titulariser Rhys Williams. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que des jeunes joueurs de Liverpool sont promus au sein de l'équipe première (Neco Williams, Caoimhin Kelleher, Curtis Jones).