Liverpool toujours invincible, Tottenham de nouveau à la fête

Les Spurs se reprennent avec la manière

Les hommes changent, pas les résultats : malgré une petite revue d'effectif effectuée par Jürgen Klopp, Liverpool s'est aisément imposé face à Bournemouth (3-0) lors de la 16eme journée de Premier League., les Reds mettent de nouveau la pression sur leurs poursuivants.Les hommes de Jürgen Klopp ont débuté la rencontre en mode diesel, face à une défense bien organisée et surtout très basse sur le terrain. La sortie sur blessure de Nathan Aké, l'un des meilleurs joueurs des Cherries, peu après la première demi-heure de jeu, a servi de déclic. Dans la foulée, Jordan Henderson a réussipour lancer Oxlade-Chamberlain, auteur de son premier but cette saison en championnat. Les Spurs ont brillé face à Burnley. Le match débloqué, le champion d'Europe en titre a pu dérouler. Avant la mi-temps, Naby Keita, peu titularisé cette saison, a trouvé dans la surface Mohamed Salah, qui lui a rendu le ballon d'une superbe talonnade pour faire le break., scellant ainsi une victoire pleine de maîtrise des leaders de Premier League. Sadio Mané a été ménagé. Seule ombre au tableau : Dejan Lovren a quitté la pelouse sur blessure lors du premier acte.Tottenham s'est imposé avec encore plus de marge face à Burnley (5-0). Trois jours après leur défaite sur la pelouse de Manchester United (2-1), les Spurs ont retrouvé beaucoup d'allant offensif et de fluidité dans le jeu. Harry Kane s'est offert un doublé et a servi Moussa Sissoko,. Peu après la demi-heure de jeu, Heung-Min Son a marqué l'un des buts de l'année, traversant tout le terrain, depuis l'entrée de sa surface de réparation, avant d'ouvrir son pied pour tromper Pope. Les hommes de José Mourinho grimpent ainsi provisoirement au cinquième rang.