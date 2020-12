Le leader et champion sortant face au 19e du classement, difficile de faire plus caricatural comme affrontement. Un match qui a commencé exactement comme ce que laissaient présager les statistiques, avec une domination outrageuse des Reds en termes de possession de balle. Le retour de "Big Sam" Allardyce à la mi-décembre ne semblait pas avoir l'électrochoc souhaité du côté des Baggies, qui comptaient, avant cette rencontre, une seule victoire lors de leur 14 premiers matches.

Recroquevillés devant leur surface et attendant leur heure sur un contre éventuel ou un coup de pied arrêté, les visiteurs ont vu leur stratégie s'écrouler à la 12e minute quand les Reds ouvraient le score. Tout partait d'un long ballon dans la profondeur signé Matip pour Sadio Mané. Un contrôle de la poitrine et une frappe croisée du droit plus tard et voilà que les Reds menaient 1-0 dans cette rencontre à sens unique. 1-0, c'était d'ailleurs le score au repos dans ce duel qui tenait plus de l'atelier d'attaque-défense que de la rencontre de Premier League à proprement parler.

Organisés dans un 6-4-0 pusillanime, West Brom assistait à une nouvelle occasion des Reds peu après le retour des vestiaires. Un centre en retrait de Wijnaldum vers Henderson pour une reprise du pied droit du capitaine local qui achevait sa course au ras du montant droit. Les minutes filaient et Liverpool avait toujours autant de mal à tuer une rencontre qui semblait pourtant déjà bien moribonde. Les Reds se laissaient endormir et ont bien failli se retrouver en plein cauchemar quand Karlan Grant croisait du gauche pour solliciter un Alisson vigilant qui captait en deux temps, à 20 minutes de la fin.

Malgré la supériorité affichée par les locaux qui s'est d'ailleurs effilochée dans le second acte, l'écart au score restait mince et franchissable par les visiteurs, qui le franchissaient d'ailleurs avec célérité à dix minutes de la fin (82e)... Un corner bête, un centre de Pereira pour la tête et accessoirement le premier but de Semi Ajayi en Premier League cette saison et voilà toute la domination des Reds partie en fumée sur une action d'une simplicité extrême. Liverpool fonçait à l'assaut des cages des Baggies et Darnell Furlong semblait faire faute sur Mané à trois minutes de la fin, mais l'arbitre ne bronchait pas. Johnstone, le portier des visiteurs, repoussait d'un bel arrêt une tête de Firmino dans les ultimes instants du match pour sauvegarder le point du nul. 1-1, score final, Liverpool peut s'en vouloir. Pour West Brom, c'est un point inespéré à Anfield.