Liverpool s'offre Arsenal malgré Lacazette

Mikel Arteta avait confié avant la rencontre que son but était d’approcher le niveau de Liverpool. Ce choc arrivait bien trop tôt pour marquer un tournant quelconque dans les saisons respectives des deux clubs et il s'agissait surtout pour les Gunners de se jauger face à la référence. Et pour la référence, le but était de tenir son rang. C'est le challenger qui a versé le premier sang, avec une ouverture du score signée Alexandre Lacazette à la 25e minute et contre le cours du jeu. Tout partait d'un contre au cours duquel le Français servait Maitland-Niles sur le flanc gauche.

Ce dernier tentait d'alimenter Willian dans la surface et Robertson ratait son dégagement. Lacazette, en pivot et du gauche, en profitait. 1-0. Ce but allait avoir le mérite de réveiller les Reds et trois minutes plus tard, les hommes de Klopp égalisaient. Servi à droite, Salah entrait dans le rectangle et tirait. Leno repoussait directement sur Mané, qui achevait l'action dans le but vide. Les Reds, galvanisés par leur égalisation, allaient accélérer. Un superbe centre du non moins excellent Alexander-Arnold depuis son flanc droit offrait à Robertson l'opportunité de piquer le cuir par-dessus Leno pour le 2-1 (34e). Le score au repos.



Piqué au vif après l'ouverture du score des visiteurs, les locaux avaient accéléré en première période pour passer devant. Ils continuaient d'ailleurs de monopoliser le cuir en début de second acte. Mais Arsenal restait dangereux, à l'image de Lacazette, qui peu après l'heure de jeu, était très bien servi par Ceballos, avant de perdre son duel face à Alisson et manquer ainsi une grosse opportunité d'égaliser. Les Reds réagissaient à 20 minutes du terme, mais Leno ne se laissait pas avoir par la tentative de Mané.

C'est la nouvelle recrue du champion d'Angleterre, Diogo Jota, qui allait sceller le destin de la rencontre à deux minutes de son terme. Insaisissable depuis son entrée en jeu à la place de Mané (80e), l'ancien joueur des Wolves marquait son premier but en rouge du droit, suite à un centre de l'infatigable Alexander-Arnold repoussé du crâne par David Luiz. 3-1, score final. Mikel Arteta a pu le constater, les Gunners ne sont pas encore au niveau des hommes de Klopp.