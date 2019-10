Liverpool s'en sort bien

Entre l’affligeante équipe de Manchester United, vainqueur de seulement deux matches depuis le début de la Premier League, et Liverpool, intraitable leader avec 8 victoires en autant de journées, le derby d’Angleterre s’annonçait déséquilibré, dimanche à Old Trafford. Il n’en fut rien. La formation de Jürgen Klopp, privée de Mohamed Salah et bien peu inspirée offensivement, s’est contentée d’un seul point face au rival historique, en égalisant en fin de rencontre (1-1)…

Malgré le score final, les Red Devils peuvent au moins se satisfaire de leur performance collective lors de cette affiche. L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer, regroupée en 5-3-2, s'est bien battue pour contenir aisément les Reds. Marcus Rashford et Daniel James, associés aux avant-postes, ont eu besoin d’une seule action pour débloquer la situation: lancé sur la droite, le Gallois centrait pour l’attaquant anglais, qui s'était bien démarqué au 2e poteau (37e). Les Liverpuldiens réclamaient une faute au début de l’action, mais M. Atkinson et ses adjoints n’ont pas invalidé le but mancunien.

Dos au mur, le LFC s’est installé dans le camp adverse mais sans jamais se créer de réelles occasions. Roberto Firmino ne décrochait pas suffisamment pour éclairer le jeu et Sadio Mané, replacé à droite, était trop brouillon. En face, Harry Maguire tenait la baraque, mais un certain Marcos Rojo, titulaire à la surprise générale, était à la ramasse sur un centre d'Andrew Robertson et Adam Lallana était seul au second poteau pour égaliser (85e). Les Reds n'en demandaient pas plus pour rester invaincus mais aussi laisser leur adversaire en bien mauvaise posture au classement (13e).