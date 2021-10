Liverpool : Salah réclame une augmentation pharaonique

Mohamed Salah est à l'heure actuelle un des tous meilleurs attaquants de la planète football. Ses deux buts inscrits récemment contre Manchester City lors de la 7eme journée de Premier League et face à Watford ce week-end à l'occasion du 8eme épisode du championnat anglais en témoignent. Probablement au sommet de son art et conscient de son niveau actuel, "Le Pharaon" serait selon The Telegraph déjà en discussion avec son club de Liverpool en vue d'une prolongation. Le bail actuel de l'Egyptien court jusqu'au mois de juin 2023.

Plus de 20 millions d'euros annuels !

Bénéficiant actuellement d'émoluments atteignant la coquette somme de douze millions d'euros par an, Mohamed Salah réclamerait selon le média britannique cité précédemment pas loin du double. En percevant 475.000 euros par semaine, le salaire annuel du "Pharaon" exploserait à quasiment 23 millions d'euros. Des sommes vertigineuses que le club de la Mersey pourrait verser à sa star si les négociations en cours s'achèveraient en ce sens. Le prix pour conserver un buteur prolifique et fortement apprécié par les fans des Reds.

Des statistiques affolantes

Depuis son arrivée à Liverpool en 2017 en provenance de l'AS Rome, Mohamed Salah a toujours compilé au moins 20 buts toutes compétitions confondues. Lors de l'exercice précédent, l'Egyptien a fait trembler les filets adverses à 22 reprises en Premier League et six fois en Ligue des champions. Cette saison, il a démarré en fanfare sur des bases nettement plus élevées. En huit apparitions en championnat, il s'est déjà fendu de sept réalisations. Et sur la scène continentale, il a marqué trois buts en deux journées seulement !



Des statistiques qu'il pourrait améliorer dès ce mardi soir sur la pelouse du Wanda Metropolitano où le champion d'Europe 2019 se déplace chez l'Atlético de Madrid d'Antoine Griezmann et Thomas Lemar pour se disputer la suprématie du groupe B actuellement dominé par les Anglais.