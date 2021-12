La Fédération égyptienne de football a autorisé Mohamed Salah à rester avec l'équipe anglaise au lieu de se rendre à la Coupe d'Afrique des Nations de football (CAN). On s'attendait à ce que Salah voyage pour rejoindre son équipe nationale entre Noël et le Nouvel An, comme la plupart des joueurs impliqués dans le tournoi, mais Liverpool a reçu la permission de garder sa star pour un peu plus longtemps, selon le Mirror.

Salah sera bien là

La plupart des joueurs rejoignent leur pays à partir du 27 décembre, mais Salah quittera l'équipe de Liverpool immédiatement après le match contre Chelsea. Le tournoi débute le 9 janvier, une semaine après le déplacement de Liverpool à Stamford Bridge, mais l'Égypte ne joue pas son premier match contre le Nigeria avant le 11 janvier, ce qui donne à Salah un peu plus de marge de manœuvre. L'entraîneur principal Jurgen Klopp sera également privé de Naby Keita et Sadio Mané pour le mois de janvier, mais cet accord avec l'Égypte au sujet de Salah est un énorme coup de pouce. Salah a été dans une forme sensationnelle cette saison, avec 15 buts et neuf passes décisives en 18 apparitions en Premier League jusqu'à présent.