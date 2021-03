Liverpool - Saison sans C1 à l’horizon, Klopp ne s’inquiète pas

Alors qu’ils sont champions d’Angleterre en titre, les Reds sont en position de rater la prochaine édition de la Ligue des Champions, ce qui serait une première pour eux depuis la saison 2016/2017. Actuellement, ils ne sont que 7es de leurs championnat et avec quatre points de retard sur le quatrième, Chelsea.

Klopp convaincu de garder ses joueurs sans la C1

Une saison entière sans C1 a de quoi avoir de sérieuses répercussions sur la santé du club et à plus forte raison par les temps qui courent. Pourtant, cela n’inquiète pas Jurgen Klopp. Ce dernier est même certain que Liverpool s’en remettra : « Ce club ne sera pas en difficulté sans Ligue des Champions, a-t-il tonné. Cette année est difficile, nous le savons, mais le potentiel et la puissance du club sont complètement différents. C'est une saison où il faut avoir de l'élan et on ne l'a jamais vraiment compris, c'est vrai. Mais cela ne dit rien sur l'avenir, ce club est vraiment bien placé. Nous traversons des moments difficiles, évidemment, mais dans une meilleure position que les autres clubs, je dirais (…) Personne n'a à s'inquiéter de l'avenir du club car il est entre de bonnes mains et nous avons une très bonne équipe ensemble. C'est évidemment la meilleure base pour un bel avenir ensemble. »

Une non-qualification pour une épreuve conduit souvent les meilleurs joueurs de l’équipe à tenter leur chance ailleurs. Là aussi, Klopp se veut serein. Il pense suffisamment connaitre ses troupes pour assurer que ce phénomène n’arrivera pas. « Je comprends et respecte toutes les questions, mais ce n'est pas du tout ce dont on s’inquiète, a assuré l’Allemand. C'était toujours comme ça. Je sais que nous avons la loyauté des joueurs. Cela n'arrivera pas. Je les connais assez bien pour que cela ne se produise pas car le club est dans une situation différente. Et ce ne sera pas un problème avec les nouveaux joueurs. Nous avons dit il y a des années que