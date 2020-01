Liverpool remporte le derby d'Angleterre / Premier League (J23)

Keep fighting, lads!

Fred and Martial have gone close for #MUFC as we enter the final 25 minutes.#LIVMUN pic.twitter.com/Vm9ZZrpG0q



Un contexte sportif largement d'ailleurs dominé par une équipe de Liverpool, qui peut se targuer de posséder la 2ème meilleure attaque d'Angleterre. L'équipe qui réalise le meilleur début de saison de l'histoire du championnat de Sa Majesté avec 61 points (sur 63 possibles), n'a cédé que deux unités face à... Manchester United (1-1). C'était en octobre. United avait l'ambition ce soir de freiner à nouveau le leader.Si Liverpool était supérieur dans le jeu, c'est sur phase arrêtée que le tableau de marque était altéré pour la première fois au quart d'heure de jeu. Suite à un un corner botté par Alexander-ArnoldLes Reds, invaincus lors de leurs 38 derniers matches de Premier League, croyaient doubler la mise sur un nouveau corner, quand Firmino trompait le portier ibérique d'un joli enroulé du droit. Mais le but était annulé car Van Dijk avait préalablement fait faute sur De Gea. La maîtrise n'en restait pas moins locale, avec un pressing offensif parfaitement exécuté par le trio Mané-Firmino-Salah.L'international sénégalais butait d'ailleurs sur De Gea peu avant le repos. Seul Andreas Pereira remuait dans l'attaque de Manchester et parvenait à inquiéter Alisson Becker alors que Marcus Rashford sera encore absent plusieurs semaines après sa blessure au dos.. À l'heure de jeu, United rétorquait par l'entremise de Martial dont la frappe était trop enlevée pour inquiéter Alisson. Une nouvelle tentative de Fred quelques instants plus tard obligeait le portier des Reds à intervenir. Des Reds qui finissaient par sceller le sort de la rencontre dans ses ultimes instants grâce au 11e but de Mohamed Salah en championnat cette saison, lui qui résistait au retour de Dalot pour marquer suite à un contre. 2-0, score final, Liverpool tient son rang dans ce derby d'Angleterre.