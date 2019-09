Liverpool reçu cinq sur cinq

Souvenez-vous cette entêtante ritournelle qui en janvier 2018 a déferlé sur le web pour chanter les louanges des Mohamed Salah, Sadio Mané et Roberto Firmino. Près de deux années se sont écoulées et le tube est toujours en tête des charts du côté de Liverpool où les trois hommes font toujours le bonheur d’Anfield. Y compris quand les Reds y connaissent un léger retard à l’allumage.

Ce samedi face à Newcastle, Willems a bien climatisé un temps la bouillante enceinte rouge, en trouvant la faille d’une belle mine dès les premières minutes de jeu (7e), mais les locaux ont su renverser la vapeur pour signer un cinquième succès de rang en ce début de championnat. Une suite royale déjà observée la saison passée et qui permet à Liverpool de rejoindre Chelsea (2009 et 2010) et Manchester City (2015 et 2016), seules formations à avoir accompli pareil exploit par le passé dans le royaume.

Salah encore et toujours décisif

Mieux encore, les hommes de Jürgen Klopp se sont offert ce samedi une 14e victoire d’affilée en championnat. Le tout en ayant marqué plus d’un but à chacun de leurs succès – ce qui n’avait jamais été réalisé. Pour ce faire, Mané s’est donc employé à répondre à Willems, d’une frappe enroulée dont il a le secret (28e) puis d’un contre favorable heureux face au portier adverse après une ouverture lumineuse de Firmino (40e). Non aligné au coup d’envoi puisque revenu sur le tard des Etats-Unis où il avait joué en amical avec le Brésil mercredi, ce dernier a finalement été lancé dans la bataille dès la 37e minute, aux dépens d’un Origi sorti sur blessure.

Bien en a pris au stratège allemand du club de la Mersey puisque l’international auriverde s’est fendu d’une autre passe décisive inspirée après la pause pour le but du break de l’inévitable Salah (72e). Un Egyptien dont les stats à Anfield donnent définitivement le tournis: 36 buts et 14 passes décisives en 41 prestations dans l’antre des Reds. Les Magpies ne pouvaient assurément pas lutter. A voir si les Citizens sauront répondre dans la soirée sur le terrain de Norwich.