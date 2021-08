Andy Robertson rempile jusqu'en 2026. Après Virgil van Dijk, Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold et Fabinho, l'international écossais s'inscrit à son tour dans la durée avec les Reds, confirmant au passage la volonté du club de sécuriser ses cadres défensifs. Joueur incontournable du dispositif de Jürgen Klopp depuis trois ans, Robertson s'est imposé au fil des années comme l'une des coqueluches d'Anfield.

« Évidemment, lorsque les négociations ont commencé et qu'il semblait que mon avenir allait être ici à plus long terme que ce qu'il était, alors je pense que ce n'est pas un secret que je suis heureux dans ce club, s'est enthousiasmé le latéral gauche. Je veux rester dans ce club aussi longtemps que possible et prolonger mon séjour, c'est toujours un moment heureux pour moi, pour ma famille. Nous sommes installés ici, nous aimons tout de ce club de football et je suis heureux que le voyage continue », a conclu Roberton dans des propos retranscrits sur les supports officiels du club.