Liverpool : Mohamed Salah estime ne rien demander "d'extraordinaire" pour un nouveau contrat

"Je veux rester mais ce n'est pas moi qui décide. Tout dépend d'eux", a expliqué l'international égyptien dans une interview au magazine GQ. "Ils savent ce que je veux. Je ne demande rien d'extraordinaire", a ajouté "Mo" Salah, sur la voie d'un 3e Soulier d'or en cinq ans après avoir déjà marqué 16 buts en Premier League depuis le début de la saison. "Quand on demande quelque chose et qu'en face, on vous fait comprendre que c'est possible, alors, il faut le faire, pour montrer qu'on a conscience de ce que vous avez accompli pour le club", a résumé le joueur aux 111 buts en Premier League (sur 165 matches) avec les "Reds".

Déjà vainqueur de la Ligue des champions (2019) et de la Premier League (2020) avec Liverpool, Mohamed Salah négocierait un salaire hebdomadaire de plus de 300.000 livres (environ 360.000 euros), d'après la presse britannique. Un tel accord marquerait un profond changement dans la politique managériale du club, faisant voler en éclat sa structure salariale alors qu'il rechigne habituellement à accorder de gros contrats aux joueurs de plus de 30 ans, âge que Mohamed Salah fêtera en juin prochain. "Je suis là depuis cinq ans. Je connais très bien le club. J'aime les fans. Les fans m'aiment. Quant à l'administration, je leur ai fait savoir ce qu'il en est. La balle est dans leur camp", a insisté l'attaquant.

Le capitaine de la sélection égyptienne à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) fait partie des trois finalistes du prix Fifa "The Best" du meilleur joueur de l'année 2021, aux côtés de Robert Lewandowski du Bayern Munich et de Lionel Messi du Paris SG. Pour sa sixième édition, la cérémonie de remise du prix concurrent du Ballon d'Or aura lieu le 17 janvier à Zurich.



