Liverpool: Milner revient sur le caleçon CR7 de Klopp

Avant la finale de la Ligue des champions 2018 perdue par Liverpool contre le Real Madrid à Kiev (3-1), Jürgen Klopp avait étonné ses joueurs en dévoilant lors de la causerie qu’il portait un caleçon de la marque de Cristiano Ronaldo. Une croustillante anecdote révélée l’été dernier par Georginio Wijnaldum et sur laquelle est revenue James Milner dans les colonnes du Guardian.

"Il réfléchit énormément à ce qu’il va dire avant un match. Et son truc avec CR7 a brisé la glace. C’était juste avant notre entrée sur le terrain avant la finale, lors de notre habituel réunion de 15 minutes. Il venait de soulever son haut et portait un caleçon de Cristiano. Tout le monde a commencé à rire, ce que vous feriez aussi avant une finale de Ligue des champions face à l’un des meilleurs joueurs au monde et que votre entraîneur portait son caleçon. Ça a détendu tout le monde. Voilà pourquoi c’est un aussi bon entraîneur", déclare l'homme à tout faire des Reds.