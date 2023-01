Liverpool : Malgré tout, Virgil van Dijk croit toujours au titre

Après un début de saison complètement raté, les Reds de Liverpool commencent à mieux jouer désormais. Ils remontent doucement la pente et se placent de mieux en mieux en championnat. Si Arsenal est largement en tête de la Premier League, le défenseur central néerlandais des Reds Virgil Van Dijk croit toujours au titre. Il a aussi précisé qu'il faudrait une folie pour que cela arrive. "Nous sommes à quelques points d’Arsenal, mais la saison pourrait être très folle, très étrange. Mais nous devons être réalistes et nous ne pensons pas au titre pour le moment. Nous devons nous concentrer sur le match qui nous attend, gagner des matchs et nous verrons ensuite. Je suis toujours motivé, je veux toujours gagner et je donne tout à chaque match."

Après 16 rencontres, Liverpool pointe à la sixième position de la Premier League. Les Reds détiennent 28 points, soit 15 de moins que les Gunners en tête du championnat. La première étape pour Liverpool sera d'aller chercher la cinquième place de Tottenham en remportant son match en retard. L'étape suivante sera d'aller chercher le podium tenu pour le moment par Newcastle qui détient six points d'avance. En Ligue des Champions, les Reds seront opposés au Real Madrid en huitièmes de finale.