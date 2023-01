Liverpool : le message fort de Klopp au sujet de ses cadres

Liverpool vit actuellement une saison très difficile, avec seulement une 9e place en Premier League et 28 points au compteur. Les Reds de Jürgen Klopp sont dans le dur pour cet exercice 2022-2023, eux qui affronteront le Real Madrid en 8e de finale de Ligue des Champions dans quelques semaines. Mais avant ça, les Reds vont avoir un match du 3e tour de la Cup à rejouer ce soir face à Wolverhampton après un nul 2 buts partout le 7 janvier dernier. Présent en conférence de presse à la veille du match, le coach allemand des Reds a envoyé un lourd message à ses cadres, indiquant qu'il souhaite du changement pour la saison prochaine.

Klopp veut du changement la saison prochaine

"Je suis loyal, et je pense que tout le monde devrait l'être. Mais je ne suis pas trop loyal. Si vous avez un bon joueur qui s'est illustré en faisant de bonnes choses dans le passé, vous pouvez parfois conclure qu'il a fait son temps. Si vous pouvez renforcer l'équipe avec l'arrivée d'un autre joueur pour le remplacer, cela a du sens. Si vous êtes dans l'incapacité de prendre quelqu'un, vous ne pouvez pas sortir le joueur, c'est notre situation. Quand j'ai quitté Dortmund, j'avais dit que les choses devaient évoluer. Il s'agissait d'une situation différente ici, mais il y a des similitudes. Soit je pars... ou bien beaucoup de choses changent. De ce que je sais, je ne partirai pas. Cela veut donc dire qu'il y a une situation où il est nécessaire de changer des choses pour le futur, pas maintenant, mais cet été", a assuré Klopp devant les journalistes.

Un message fort de la part du coach allemand qui est lié avec le club de la Mersey jusqu'en 2026 et qui ne souhaite pas partir l'été prochain. En revanche, il voudra du changement et Liverpool pourrait afficher un visage new look dans quelques mois.