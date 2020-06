Liverpool : Le mercato ne sera pas effréné, annonce Jürgen Klopp

Sacré champion d'Angleterre après une attente de 30 ans, Liverpool ne devrait pas faire de folies sur le marché des transferts. Fidèle à sa politique, le club de la Mersey concentrera ses efforts sur d'éventuels besoins à combler, sans bousculer la hiérarchie. Jürgen Klopp a expliqué que la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus a évidemment des conséquences énormes sur l'économie du football. "On ne peut pas dépenser des millions et des millions"

"Le Covid a évidemment influencé le marché et ce ne sera très probablement pas l'été le plus agité au monde", a lancé le manager des Reds. Klopp va même plus loin et prône la continuité. Une stratégie qui porte ses fruits depuis plusieurs années, avec un groupe soudé et bien huilé. "Cette équipe... Regardez-la ! Ce n'est pas un effectif qu'on doit changer maintenant en se disant : OK, on a besoin de quelqu'un à ce poste et cet autre poste. (...) On ne peut pas dépenser des millions et des millions juste parce qu'on en a envie ou parce que c'est sympa de le faire. Nous n'avons jamais voulu cela."