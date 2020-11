Liverpool : le club communique sur un retour des supporters à Anfield

"Le Liverpool Football Club prévoit d'accueillir de nouveau les supporters à Anfield pour le match de Premier League contre Wolverhampton Wanderers le dimanche 6 décembre. La région de la ville de Liverpool a été soumise à des restrictions de niveau 2, de sorte qu'Anfield pourrait être autorisé à fonctionner avec un maximum de 2000 supporters, dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques.

We're planning to welcome supporters back to Anfield for our @premierleague match against @Wolves on Sunday 6th December.