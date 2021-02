Alors que Manchester City enchaîne les succès avec la manière tel un rouleau compresseur, Liverpool, qui vient de s'incliner face à Brighton à la surprise générale mercredi soir (0-1), déçoit. Jurgen Klopp a d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme en conférence de presse. exhortant ses joueurs à faire mieux. "Brighton a mérité de l’emporter. Ils étaient plus frais que nous, a déploré le tacticien allemand. Ils ont fait de bonnes choses et nous avons perdu trop de ballons faciles. La meilleure façon de défendre face à Brighton, c’est de garder la balle pour avoir le contrôle du match. Nous n’avons pas été très créatifs et l’équipe a semblé fatiguée mentalement."

Klopp : "nous n’y arrivons pas"

Alors que les espoirs de titre s'amincissent pour les Reds, un nouveau revers contre City enterrerait définitivement les velléités des Merseysider set Klopp en est conscient : "Concernant l’écart avec City, je suis le manager de Liverpool donc je dois dire que nous voulons être champions. Bien sûr que nous essayons mais nous avons besoin de réaliser de bonnes performances pour ça et nous n’y arrivons pas", regrette-t-il.