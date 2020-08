Liverpool : Klopp veut gagner le Community Shield

Samedi, la saison anglaise va débuter de nouveau, avec le Community Shield qui mettra aux prises, Liverpool, le champion en titre, à Arsenal, vainqueur de la FA Cup (17h30). Pour cette occasion, le coach des Reds, Jürgen Klopp, s'est exprimé en conférence de presse, ce vendredi. " Nous nous préparons donc pour toute une saison, l’une des plus intenses que nous connaîtrons de notre vie à cause du nombre de matchs, du temps dont nous disposons pour cela et de toutes ces sortes de choses. Ce n’est pas parfait, mais c'est aussi parfait que possible. Nous allons tout essayer pour gagner le match, c’est comme ça. Arsenal fera probablement de même", a-t-il indiqué devant les médias.



Klopp favorable à une arrivée de Messi en Premier League

En outre, il a aussi évoqué le cas de Lionel Messi. Depuis que la Pulga a notifié son envie de départ du Barça, et dans l'attente qu'elle s'exprime sur le thème, les rumeurs les plus folles ne cessent de fleurir dans la presse. Pour Klopp, le natif de Rosario n'est pas dans la catégorie des joueurs atteignables par les Reds. "Qui ne veut pas avoir Messi dans son équipe? Les chiffres ne sont absolument pas pour nous, donc nous n’avons même pas à y penser. C’est clair, il n’y a aucune chance".



Alors que Manchester City est considéré comme le favori pour voir évoluer Messi sous son maillot, le coach allemand ne s'est pas montré rétif à une arrivée future dans le championnat anglais. "Pour la Premier League, ce serait génial. Je ne suis pas sûr que la Premier League ait besoin d’un coup de pouce, mais ce serait un coup de boost. Ce serait intéressant à voir. Messi n’a jamais joué dans un autre championnat qu’en Espagne. Le football est différent ici, alors j’aimerais vraiment le voir", a-t-il commenté.