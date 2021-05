Liverpool / Klopp : « Une performance vraiment bonne et mature »

"Je ne pourrais être plus heureux"

. Victorieux de la C1 en 2019 face à Tottenham, le Liverpool de Jürgen Klopp s'est donné toutes les chances de participer à la compétition lors du prochain exercice en s'imposant sur la pelouse de Burnley mercredi soir (0-3) grâce à des buts de Roberto Firmino (43ème), Nathaniel Phillips (52ème) et Alex Oxlade-Chamberlain (88ème). Grand bénéficiaire du revers subi par Leicester à Chelsea (2-1), Liverpool compte le même nombre de points que les Foxes au classement (66) mais possède une différence de buts supérieure (+24 contre + 20) et peut donc songer à obtenir le dernier ticket pour la prestigieuse compétition, avant l'ultime journée, dimanche.Alors que son équipe recevra Crystal Palace (17 heures), Leicester sera opposé à Tottenham à la même heure. En conférence de presse d'après-match, le technicien allemand a été élogieux envers ses troupes. "C'était une performance vraiment bonne, et très mature, avec une entame de match de classe mondiale. On a marqué des buts magnifiques. Pour être honnête, je ne pourrais pas être plus heureux. On dirait que le timing est bon mais rien n'est encore fait, je ne m'attendais pas à ça., a-t-il assuré alors que Liverpool a gagné son quatrième match de suite en Premier League.