Liverpool - Klopp : "Une défaite méritée"

Ce n'était pas forcément attendu, d'autant plus avec la large victoire en Italie lors du match aller (5-0), mais Liverpool s'est incliné, mercredi soir contre l'Atalanta Bergame à Anfield suite à des réalisations d' Ilicic (60ème) et Gosens (64ème). Minée par les blessures, l'équipe dirigée par Jürgen Klopp n'a jamais su entrer dans sa rencontre, selon le technicien allemand.





Il s'est expliqué en conférence de presse suite à ce revers surprise. "Ce n'était pas un bon match. On l'a un peu vu venir en première période. Mon homologue (Gasperini) était un peu frustré qu'ils ne jouent pas plus de ballons vers cette zone (le second poteau, côté droit) où ils avaient l'avantage de la taille avec Ilicic et Hateboer. C'est une défaite méritée dans un match difficile", a jugé Klopp.

L'arbitrage dans le viseur de Klopp

Défait pour la première fois de la saison dans un groupe D qu'il domine avec 9 points en 4 matchs, Liverpool a vécu une rencontre crispante, notamment à cause de l'arbitrage. "L'arbitre a enlevé beaucoup de rythme au match en sifflant beaucoup et dans une période comme celle-ci, rend tout encore plus difficile. Que ce soit pour eux ou pour nous, il ne laissait pas le jeu se dérouler et c'était incroyablement crispant pour les gars", a pesté le natif de Stuttgart, avant d'avouer que son groupe n'avait pas été dans son meilleur jour : "On n'a jamais vraiment réussi à rentrer dans le match, à mettre des ballons entre les lignes ou dans le dos de la défense."



Leader avec 2 points de plus que l'Ajax Amsterdam et l'Atalanta Bergame, Liverpool affrontera les hollandais, le 1er décembre prochain en Angleterre et pourrait valider sa qualification en huitième de finale de la Ligue des Champions.