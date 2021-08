« Pourquoi chanter une chanson qui est contre quelque chose dans un stade de football, a tonné le technicien allemand dans un échange tenu avec Paul Amann, fondateur du groupe de supporters LGBT de Liverpool "Kop Outs". Je n'ai jamais compris ça. Je n'ai jamais aimé ça et je n'aime pas ça. Surtout dans notre cas, nous avons probablement le meilleur répertoire de chansons au monde. Ce n'est plus notre chanson. Je ne suis pas sûr que les gens m'écoutent mais ce serait bien. Je ne veux plus l'entendre pour de nombreuses raisons. De toute évidence, nous vivons à une époque où nous apprenons beaucoup de choses sur le moment. » Le message est passé.