Liverpool-Klopp: "Man City est la meilleure équipe du monde !"

Alors que Pep Guardiola, après la défaite à Norwich samedi de Manchester City (3-2), qui compte désormais 5 points de retard sur Liverpool, a félicité les Reds… pour leur titre de champion, Jürgen Klopp a estimé lundi, à peine ironiquement, que les Citizens avaient "la meilleure équipe du monde."

"On ne peut pas être la meilleure équipe d’Europe, parce que Manchester City est la meilleure équipe du monde ! Et je crois qu'on est sur la même planète, a déclaré l’entraîneur allemand des champions d’Europe lundi en conférence de presse. Il y a beaucoup de bonnes équipes, et on doit constamment prouver. Je ne suis pas certain que nous avions la meilleure équipe d’Europe la saison dernière, mais on a vraiment été brillants dans les bons moments. Et c’est pour ça qu’on a pu gagner la Ligue des champions."