Sans victoire depuis quatre matches dans le championnat, Liverpool s’est fait doubler au classement par Manchester United, Manchester City et Leicester. Les Reds ne sont plus dans les meilleures prédispositions pour aller chercher un nouveau titre national. Pourtant, Jurgen Klopp, leur manager, reste très optimiste.



Avant le match contre Burnley à domicile, le technicien allemand a livré ce qui, selon lui, sera la recette d’une deuxième consécration nationale consécutive. "[Il faudra être] proche de la perfection, mais la perfection dépend de la situation. Il n'y a pas de saison parfaite avec 114 points, il s'agit simplement de gérer les circonstances, la situation et le nombre de matchs. Nous devons être aussi parfaits que possible et c'est ce que nous essayons de faire", a-t-il confié aux journalistes.

Klopp garde confiance en ses troupes

Les Merseysiders n’ont pas inscrit le moindre but depuis trois sorties. S’il a regretté cette panne sèche, Klopp se dit content de ses troupes par rapport à ce qu’ils ont montré lors du derby face à United (0-0). "En tête du classement, cela change tout le temps et c'est parce que c’est très resserré cette saison, nous le savons depuis quelques semaines. Cela en fait une course au titre légèrement différente cette année et nous devons être prêts à 100%. Je sais que dans ce métier, seuls les résultats comptent, mais avant d'avoir un résultat, vous avez besoin de performances et la dernière performance [de Liverpool] était vraiment bonne", a-t-il ajouté.