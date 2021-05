Depuis qu’il exerce comme entraineur, Jürgen Klopp a vu passer dans ses équipes beaucoup d’attaquants de très grande qualité et il y en a certainement deux qui se dégagent plus que d’autres, en l’occurrence Mohamed Salah et Robert Lewandowski. Deux buteurs que le coach allemand avait lui-même fait signer, respectivement à Liverpool et au Borussia Dortmund. Mais, lequel des deux a été sa meilleure acquisition au bout du compte ? La question lui a été directement posée en conférence de presse. Et il y a répondu sans détour.

« Salah a connu une évolution énorme »



« Je classe Salah parmi les top recrues, a-t-il déclaré. Mais il ne s'agit pas vraiment de renfort. Vous pouvez recruter un joueur, mais nous sommes tous responsables, donc le joueur l'est évidemment aussi et les entraîneurs, pour y arriver. Permettez-moi de le dire ceci : il y a deux joueurs, il y a Robert Lewandowski, que j'ai signé pour un montant différent il y a des années et qui a eu un développement incroyable à un niveau différent, mais un développement incroyable. Et avec Mo, (passer) du gars qui marque de temps en temps et qui est un très bon joueur de football à cette machine à but est aussi une évolution énorme. »



Jeudi soir, lors du match contre Manchester United à Old Trafford (2-4), Salah a signé son 30eme but de l’exercice. Il vise actuellement un 3eme Soulier d’or consécutif dans le championnat anglais.