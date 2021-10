L'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, a déclaré que "la dernière chose que je souhaite, c'est d'être à la place de Solskjaer", alors qu'il a montré de la sympathie pour son homologue de Manchester United après l'humiliation 5-0 de dimanche en Premier League, à Old Trafford. Les Red Devils ont été mis dans l'embarras par Liverpool, qui s'est déchaîné sur le terrain de son rival. Mohamed Salah est devenu le premier joueur de Premier League à réaliser un triplé à l'extérieur contre United, tandis que Naby Keita et Diogo Jota se sont également illustrés pour des Reds, qui menaient 4-0 à la mi-temps.

"Je ne voudrais pas être à sa place"

La pression s'accentue sur l'entraîneur norvégien de United, qui est sous le feu des critiques. "Oh oui, bien sûr", a déclaré Klopp aux journalistes lorsqu'on lui a demandé s'il avait de la sympathie pour Solskjaer, alors que Liverpool est revenu à un point du leader Chelsea et que United a chuté à la septième place. "Je l'ai déjà dit, je ne voudrais surtout pas être à sa place à ce moment-là, mais c'est comme ça. Dans ces moments-là, quand vous perdez un match, quand vous perdez un derby surtout, ça m'est arrivé aussi, vous ne voulez pas sortir en zone mixte et donner toutes les interviews et répondre à toutes ces questions. Donc, c'est sûr, ce n'est pas une soirée agréable, donc oui bien sûr [j'ai de la sympathie]."