Liverpool : Jürgen Klopp veut conserver Mohamed Salah cet été

Conséquence de son exercice raté en Premier League (5e), Liverpool ne disputera pas la Ligue des Champions l’an prochain. De quoi présager un mercato estival fortement animé dans le sens des arrivées mais aussi des départs pour les Reds. Jürgen Klopp peut d’ores et déjà se satisfaire de la probable décision de Mohamed Salah de rester à Liverpool après son message d'excuses pour les fans du club. En conférence de presse d’avant-match, le technicien allemand a également profité de s’exprimer sur le cas Salah pour lancer un message fort à ses autres joueurs.

"J'ai entendu ce qu'il a dit mais je n'ai rien lu qui laisse penser à un départ"

"Mo' aime être ici, il est impliqué dans notre échec, a réagi le coach allemand. Il a demandé pardon pour ce que 'nous' avons fait, pas pour 'ce que les autres gars ont fait'. Tout va bien. Il n'y pas d'inquiétude. J'ai entendu ce qu'il a dit mais je n'ai rien lu qui laisse penser à un départ. "Si un joueur vient me voir et me dit 'on n'est pas qualifié pour la Ligue des Champions, je dois partir', je le conduirai moi-même jusqu'à l'autre club. Je prendrai la clé et je lui dirai : 'monte dans la voiture, je te conduis où tu veux"