C'est un match aussi importantantissime : la finale de la Ligue des Champions entre deux des clubs les plus titrés de la compétition. Et les deux sont forts cette saison. Madrid a remporté la Liga à quatre journées de la fin et Liverpool est engagé dans une lutte intense avec Manchester City pour le titre de Premier League. Samedi soir, Liverpool a également remporté la FA Cup aux dépens de Chelsea. Mais les Reds ne s'en sont pas sortis indemnes : Mohamed Salah et Virgil van Dijk sont sortis blessés.

Klopp évoque Salah et Van Dijk

Mais lundi, dans des propos rapportés par Marca, Jurgen Klopp a assuré que si aucun des deux ne sera en forme pour affronter Southampton en Premier League ce soir, les deux seront prêts à temps pour jouer contre Madrid au Stade de France. "Les deux vont bien", a déclaré Klopp. "L'objectif serait que les deux puissent revenir dans l'équipe ce week-end, qu'ils soient titulaires ou sur le banc. Je ne sais pas, nous verrons cela, mais ils seront parfaits pour la finale.

"Je n'ai aucun doute sur le fait qu'ils seront prêts pour la finale. Je suis positif." Les deux sont absolument essentiels à l'équipe de Klopp. Van Dijk est l'un des meilleurs défenseurs centraux du football européen tandis que Salah fait partie des meilleurs attaquants du jeu. Leur présence est énorme pour Liverpool.