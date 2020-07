Liverpool : Jürgen Klopp parle d'un départ

Jürgen Klopp hat den FC Liverpool zur ersten Meisterschaft seit 30 Jahren geführt. Exklusiv bei SWR Sport spricht der Erfolgstrainer über eine verrückte Feier, seine Männer-WG und Lehren aus der Corona-Krise.https://t.co/PP61kWTh1q

Klopp veut "célébrer la vie"

Avec un titre de champion d'Angleterre cette saison, et la Ligue des champions lors de l'exercice précédent, sans oublier la Coupe du Monde des Clubs, Jürgen Klopp peut se satisfaire du palmarès qu'il a su étoffer avec les Reds au cours des dernières saisons. Dans la tête du technicien allemand, son avenir est tracé, en tout cas concernant la suite de sa carrière.Sondé sur un possible retour en Allemagne, après cela, le coach de Liverpool a reconnu vouloir "vivre définitivement, après ma carrière. Très probablement même à Mayence", club qu'il a dirigé par le passé, de 2001 à 2008, au début de sa carrière d'entraîneur. Par ailleurs, il attend le retour des fans dans les stades, notamment pour fêter comme il se doit le sacre des Reds en Premier League : "Dès que nous pourrons recommencer, nous voulons célébrer le titre. Même si c'est un peu étrange, que vous fêtiez un titre plusieurs mois plus tard. Mais Liverpool est un club exceptionnel, nous allons sûrement faire quelque chose., a indiqué le technicien allemand.