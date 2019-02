Liverpool gaspille encore !

Et c'est là qu'on repense au tweet (supprimé) de Kyle Walker, le défenseur de Manchester City, qui faisait dire à Harry Maguire: "Donc en fait, ils pensaient qu’ils auraient 7 points d’avance…" Liverpool aurait en effet pu s'envoler en tête du classement de la Premier League, après la défaite surprise des Citizens à Newcastle (2-1) mardi dernier. Mais les Reds, déjà tenus en échec par Leicester (1-1) mercredi, ont été de nouveau incapables de s'imposer, ce lundi soir, sur la pelouse de West Ham (1-1). Et leur avance sur Man City se chiffre désormais à trois petits points, un petit match, sachant que les hommes de Pep Guardiola ont une meilleure différence de buts.

Les hommes de Jürgen Klopp marquent le pas depuis deux matches eux qui, comme face aux Foxes, avaient pourtant ouvert le score par leur homme en forme, Sadio Mané, buteur pour le troisième match de suite (0-1, 22e). Un but entaché d'une erreur manifeste de l'arbitre-assistant puisque si l'enchaînement du Sénégalais est superbe (un contrôle dos au but pour effacer Issa Diop), le centreur, James Milner, était nettement hors-jeu. Avec la VAR, que la Premier League n'adoptera que la saison prochaine, ce but n'aurait jamais été accordé.

This was given as...



...onside. pic.twitter.com/Pv2vrmxqFQ — Big F⚽️⚽️tball (@BigFootballGB) 4 février 2019

Les Reds avaient ouvert le score contre le cours du jeu, car West Ham avait frappé en premier, par Chicharito (3e, 16e) et Aaron Cresswell (10e). Et ils n'ont pas tenu longtemps: Michail Antonio a vite égalisé, sur un coup franc rapidement joué (1-1, 28e), même s'il y a encore un petit quelque chose à redire, moins évident certes, puisque Naby Keita, le préposé au marquage sur Antonio, a été accroché par Mark Noble.

Pas grand-chose à redire au final puisque Liverpool, malgré une possession de balle supérieure, n'a pas vraiment survolé cette rencontre, ce que les absences (Gomez, Alexander-Arnold, Lovren, Wijnaldum, Henderson...) ne peuvent à elles seules expliquer. Declan Rice (41e) et Mark Noble (73e) auraient pu faire encore plus mal au club de la Mersey, alors que seul Mohamed Salah s'est montré dangereux pour les Reds en seconde période (51e, 61e)... jusqu'au temps additionnel et un raté énorme de Divock Origi, le héros de la dernière minute lors du derby face à Everton (90e+3). Une face-à-face manqué qui, dans l'immédiat, coûte deux points précieux à son équipe. Et place les Reds dans une spirale négative.