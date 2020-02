Liverpool fait mieux que le Bayern de Guardiola

Il y a six ans, le Bayern de Munich pensait avoir signé une série de résultats exceptionnels qu’il serait impossible d’égaler au plus haut niveau. Lors de leurs 26 premières rencontres de Bundesliga, les Bavarois, dirigés alors par Pep Guardiola, avait glané 24 victoires et assuré deux nuls. Le total de 74 points devait faire office d'un record pour l’éternité, tous championnats majeurs confondus. Mais, finalement, celui-ci n’aura pas tenu très longtemps. La faute au Liverpool de Jurgen Klopp.

👍 - In the top 5 European leagues, Liverpool have the best record by any club after 26 matches of a league season: W25-D1-L0. The previous best at this stage was W24-D2-L0 by Pep Guardiola's Bayern München in the 2013/14 Bundesliga. #LFC

— Gracenote Live (@GracenoteLive) February 15, 2020