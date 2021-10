La première rencontre de la 8e levée de Premier League a été sens unique ce samedi après-midi. A Vicarage Road, Liverpool a étrillé son hôte du jour, Watford. Les Merseysiders l’ont emporté par cinq buts d’écart grâce au brillant apport de leur trio d’attaque et en particulier de Roberto Firmino, auteur d'un triplé.



Sadio Mané, Roberto Firmino et Mohamed Salah ont tous fait trembler les filets adverses, retrouvant à la fois l’efficacité et la complicité qui faisait leur force il n’y a pas si longtemps. Devant une triplette aussi inspirée, les Hornets et leur entraineur Claudio Ranieri ne pouvaient que constater les dégâts.

𝐖𝐇𝐀𝐓 𝐀 𝐏𝐄𝐑𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐍𝐂𝐄. 𝐆𝐄𝐓 𝐈𝐍 𝐓𝐇𝐄𝐑𝐄, 𝐑𝐄𝐃𝐒! 👏 pic.twitter.com/MAYCub37Cc — Liverpool FC (@LFC) October 16, 2021

C’est Mané qui a débloqué la situation à la 9e minute en cueillant d’une reprise sans contrôle un service de Salah. Avec cette réalisation, le Sénégalais atteignant la barre des 100 buts. Il devenait le troisième africain à réussir ce total après son coéquipier égyptien et Didier Drogba.

Après que Mané ait montré la voie à suivre, Roberto Firmino a repris le flambeau. Sans but inscrit depuis la première journée, le Brésilien a frappé à trois reprises. A la 37e, il convertissait un service de James Milner. A la 52e il profitait d’un ballon repoussé par le gardien adverse pour corser l’addition. Et enfin, dans les arrêts du jeu du match, le numéro 9 des Reds clôturait le festival avec une reprise au second poteau, consécutif à un centre de Neco Williams.

Salah a encore fait le show

Ça faisait 5-0 au final, car il y a aussi eu un but de Salah entretemps. A la 54e, le Pharaon enfilait son costume de « showman » et signé un but de toute beauté. Comme face à Man City, il s’est débarrassé de quatre défenseurs dans la surface sur une série de dribbles avant de conclure avec brio d’une frappe enroulée. Un chef d’œuvre qui lui permettait d’égaler Drogba au nombre de buts en PL (106) et étirer accessoirement sa série de matches consécutifs en championnat avec au moins une réalisation réussie. Il en est à 8 de suite. Impressionnant !

Liverpool, qui possède la meilleure attaque de la PL (22 buts inscrits), aurait pu cela dit s’offrir un succès plus large. Mané est notamment passé près d’un doublé. Mais c’est sans regrets bien sûr. A la faveur de cette confortable victoire, LFC s’installe provisoirement en tête du classement. De quoi célébrer comme il se doit les six ans de Jurgen Klopp à la tête de l’équipe.