Liverpool, et maintenant ?

Une grande première, dont ils se seraient bien passés. Pour la première fois de leur histoire, les Reds, battus par Fulham dimanche dernier (0-1), ont enregistré six défaites consécutives à domicile en Premier League. Et Liverpool n’avait plus perdu six matchs de championnat à Anfield depuis la saison 1953-1954… L’absence de public et les absences de longue durée, en particulier celles de Joe Gomez et surtout de Virgil van Dijk, n’expliquent pas tout.



Les hommes de Jürgen Klopp ne parviennent plus à se sublimer comme lors des précédentes saisons, où ils avaient réussi à décrocher la Ligue des champions puis le titre de champion d’Angleterre pour la première fois depuis 30 ans. Ils sont déjà assurés de ne pas le conserver, puisqu’ils occupent la huitième place, à 28 points de Manchester City avec deux matchs en moins, dont un lundi soir sur la pelouse de Wolverhampton Wanderers.



Pour sauver la saison, ou ce qui peut encore l’être, il ne reste plus que la Ligue des champions, puisque les Reds ont été rapidement éliminés des deux coupes nationales. Qualifiés pour les quarts de finale après avoir éliminé Leipzig, ils peuvent décrocher leur qualification pour la prochaine édition en allant au bout, même si Sadio Mané et les siens n’ont pas dit adieu au Top 4, qui est pour l’instant à huit points.

Salah mécontent

Un attaquant sénégalais qui fait partie des joueurs les plus critiqués, lui qui ne compte que 7 buts au compteur en Premier League, après avoir terminé les deux derniers exercices avec 22 et 18 buts. Roberto Firmino (6 buts) n’est pas non plus épargné, alors que Mohamed Salah, meilleur réalisateur du championnat avec 17 buts, y échappe un peu plus. Mais c’est l’attaquant égyptien, très mécontent de sortir il y a deux semaines contre Chelsea (0-1), qui est le plus régulièrement annoncé sur le départ.



Et si Liverpool veut attirer, comme on lui en prête l’intention, Kylian Mbappé ou Erling Haaland, il faudra forcément des départs. Ceux de joueurs comme Xherdan Shaqiri, Divock Origi, Alex Oxlade-Chamberlain ou Takumi Minamino, souhaités par l’ancien milieu de terrain du club Danny Murphy dans les colonnes du Daily Mail, ne suffiront probablement pas. Un départ de Thiago Alcantara, qui vit une première saison anglaise très compliquée entre blessures, coronavirus et difficultés d’adaptation, est parfois évoqué, mais semble aujourd’hui peu probable.



Georginio Wijnaldum devrait lui quitter les rives de la Mersey. Car le milieu néerlandais est en fin de contrat en juin, et sa prolongation ne semble plus être à l’ordre du jour. Une arrivée au Barça est de plus en plus évoquée, et il retrouverait ainsi son ancien sélectionneur Ronald Koeman. Mais l’ancien joueur de Newcastle veut d’abord bien finir la saison, comme tous ses coéquipiers, avant un été qui pourrait voir quelques changements notables chez les champions d’Angleterre.