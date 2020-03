Liverpool et le PSG en danger ?

Mauvaise nouvelle pour Liverpool, et aussi tous les autres leaders des championnats européens. Dans le cas où la saison 2019/2020 venait à s’arrêter totalement en raison de la pandémie coronavirus, il n’est pas question de distribuer des récompenses et encore moins des titres de champion. C’est ce qu’a indiqué Aleksander Ceferin, le président de l’UEFA.



Les Reds n’ont besoin que deux victoires pour être sacrés champions d’Angleterre, et mettre fin à une période d’attente longue de trente ans. Avec l’annonce faite par l’homme fort de l’UEFA, ils prient désormais pour que le championnat de Premier League reprenne. Autrement, leur traversée de désert ne fera que s'étirer. Pour rappel, mardi soir, toutes les associations européennes se sont engagées à terminer leurs ligues respectives avant le 30 juin prochain dans la mesure du possible.