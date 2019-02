Liverpool-City, la lutte continue

Après un week-end morose et ces deux tristes 0-0 entre Manchester United et Liverpool, d’une part (en Premier League), et Manchester CIty et Chelsea d’autre part (en finale de League Cup), on avait bien besoin du retour du championnat anglais comme on l’aime. Du jeu, de l’intensité, des buts. On en a surtout eu avec Liverpool et Arsenal, qui se sont bien amusés à domicile contre Watford (5-0) et Bournemouth (5-1). La faiblesse de l’adversité y a peut-être fait, mais Manchester City n’a pas eu les mêmes facilités contre West Ham (1-0).

Vainqueurs grâce à un penalty d’Aguero à l’heure de jeu, les Citizens n’en assurent pas moins l’essentiel: rester à trois points de Liverpool, qui a encore enflammé Anfield grâce notamment à Sadio Mané. Le Sénégalais a inscrit un doublé rapide pour lancer les siens vers la victoire (9e, 20e), On vous conseille le deuxième but, où tout Mané est résumé en une action: un contrôle ridicule seul face au gardien, au point de penalty, puis une talonnade géniale pour se rattraper et marquer. Sinon, ç’aurait été trop facile… Divock Origi a également trouvé la faille en seconde période, ainsi que Virgil van Dijk pour un doublé de la tête en trois minutes, en fin de match (80e, 83e).

Pochettino: "On ne mérite rien d'autre"

A l’Emirates Stadium, ce sont les Français d’Arsenal qui ont régalé. Laurent Koscielny, titulaire et capitaine, a marqué le troisième but des siens (47e) ; Alexandre Lacazette, mis au repos et entré seulement à l’heure de jeu, a clôturé le score à 5-1 à 10 minutes de la fin, d’un coup franc à l’entrée de la surface. Les Gunners en profitent pour revenir à quatre points de Tottenham, le seul grand perdant de la soirée. En effet, les Spurs ont sans doute dit adieu au titre - une fois de plus, mais une fois de trop - en s’inclinant à Chelsea (2-0), qui jouait sans Kepa puni et laissé sur le banc après le psychodrame de dimanche à Wembley (il avait refusé de sortir).

Là aussi, on vous conseille le deuxième but des Blues, signé Kieran Trippier contre son camp en fin de rencontre. On ne comprend toujours pas ce qu’a voulu faire le défenseur, auteur d’un plat du pied impeccable pour devancer la sortie de Hugo Lloris… “Ils ont cadré une fois, ils ont marqué deux fois, mais nous c’est zéro tir cadré, donc impossible, résume prosaïquement Mauricio Pochettino sur BT Sport. On ne mérite pas autre chose que la défaite.” Manchester United, vainqueur 3-1 à Crystal Palace avec un doublé de Romelu Lukaku (et une passe décisive de Paul Pogba pour Ashley Young), revient aussi à cinq points des Spurs. Et Chelsea, avec un match de moins, est sixième à sept longueurs.