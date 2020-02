Liverpool : Cafu voit en Alexander-Arnold un futur Ballon d'Or

Alexander-Arnold hailed as future Ballon d'Or winner by kindred spirit Cafuhttps://t.co/5pqOmffy1S pic.twitter.com/OYSOymwFpQ

Alexander-Arnold, le digne successeur de Cannavaro ?

L’année dernière, Virgil Van Dijk a été tout proche de gagner le Ballon d’Or. L’arrière néerlandais a été devancé de quelques points seulement par le lauréat Lionel Messi. Logiquement, et vu les résultats des Reds cette saison, il reste bien placé pour aller chercher ce trophée individuel l’année prochaine. Toutefois, il n’est plus le seul joueur de LFC, ni l’unique défenseur à pouvoir viser aussi haut.C’est du moins ce que pense Cafu, l’ancien joueur brésilien et reconnu comme l’un des tous meilleurs latéraux de sa génération.Pour lui, ce dernier est déjà une référence à son poste d’arrière droit. « Je pense qu'Alexander-Arnold est l'un des meilleurs au monde, sans aucun doute, a-t-il confié. C'est un grand joueur - et je dirais qu'il a les mêmes caractéristiques que moi. Il a un gros potentiel. Il est fort, habile, il fait vraiment avancer le jeu et c'est un joueur qui crée des buts pour Liverpool. Je dirais qu'il a un instinct brésilien dans sa façon de jouer ». Fabio Cannavaro reste le dernier défenseur à avoir conquis le Ballon d’Or. Cafu estime qu’il est temps de récompenser à nouveau ceux qui se distinguent dans ce registre : «Alexander-Arnold a tout pour remporter ce prix. Nous devons changer ce paradigme où le Ballon d’Or n’est gagné que par des attaquants et des buteurs. Les gens doivent voir que les défenseurs sont tout aussi importants que les attaquants.»