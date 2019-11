Liverpool assomme City !

L’Europe du football attendait avec impatience ce Liverpool-Manchester City, dimanche après-midi. Un choc au sommet entre les deux meilleures équipes de Premier League qui a même été qualifié de "nouveau derby d’Angleterre". Or il n’y a pas eu match ! Des Reds diaboliques ont marché sur le double champion en titre (3-1) et s’envolent en tête du classement, avec pas moins de 9 longueurs d’avance sur les Citizens. Seulement 12 journées sont passées, mais cela ressemble déjà à une passation de pouvoir.

Le pire, c'est qu'il n’y a même pas eu de véritable opposition de style sur la pelouse. Sans grande surprise, les hommes de Jürgen Klopp ont joué leurs attaques à fond, avec des changements d’ailes qui ont fait mal, très mal. Résultat des courses: 2-0 après un quart d’heure de jeu ! Sur un mauvais dégagement adverse, Fabinho ouvrait le score d’une frappe surpuissante de 25 mètres (6e). Puis, Mohamed Salah reprenait un centre d'Andrew Robertson pour doubler la mise de la tête (13e).

Le collectif de Pep Guardiola a alors tenté de se mettre en place. Rapidement, le "Kun" alertait Alisson Becker (25e) et Angelino, le latéral gauche préféré à Benjamin Mendy, trouvait le poteau opposé (29e), mais les Citizens étaient progressivement neutralisés. Kevin De Bruyne, en position de numéro 10 ce dimanche, n’a jamais pu enclencher de mouvements intéressants contre un bloc liverpuldien parfaitement organisé. Par peur de prendre un 3e but en contre, City a même perdu le fil au cours de la première période !

Liverpool s’est ainsi mis à l’abri dès le retour des vestiaires. Jordan Henderson a réalisé un énorme boulot sur le côté droit du milieu de son équipe (Mohamed Salah étant placé en pointe aux côtés de Robert Firmino) et c'est lui qui offrait le 3e but à Sadio Mané, d’un long centre repris au second poteau par le Sénégalais (51e). Bernardo Silva a bien trouvé le chemin des filets, à un quart d’heure de la fin (78e), c’était insuffisant pour cette équipe de Pep Guardiola qui ne règne plus du tout sur le Royaume.