Liverpool : Alisson Becker ne pourra pas assister aux obsèques de son père

Becker peut compter sur le soutien de la Premier League

Dans la journée du mercredi, le gardien de Liverpool a appris une tragique nouvelle. Son père de 57 ans s'est noyé alors qu'il pêchait. Sans nouvelles de José Becker, des ouvriers présents sur place ont lancé l'alerte. Ce n'est qu'à 23 heures que son corps a été retrouvé. La police et les pompiers venaient tout juste d'arriver au domicile du quinquagénaire.Exactement comme son entraîneur Jürgen Klopp. Le coach a perdu sa mère le 19 janvier et il n'a pas pu se rendre en Allemagne pour lui rendre un dernier hommage. En plus des mesures sanitaires brésiliennes, Alisson Becker ne peut pas quitter l'Angleterre car sa femme, enceinte de 7 mois, peut accoucher à tout moment.À la suite de l'annonce de la disparition de José Becker, les marques de soutien envers le gardien brésilien se sont multipliées. Dans un premier temps, Liverpool a présenté ses condoléances, ajoutant qu'Alisson Becker « ne marchera jamais seul » en référence au mythique chant du club. D'autres clubs de Premier League comme Manchester City et Everton ont également tenu à afficher leur compassion.Alisson Becker a aussi reçu des messages de plusieurs personnalités du football. Comme par exemple, le gardien David De Gea : « Nous sommes tous avec toi ». Mais aussi, Raheem Sterling, Thibault Courtois, gardien du Real Madrid, Georginio Wijnaldum, et même Pep Guardiola : « Moi et tous mes collègues et joueurs à Manchester City envoyons nos sincères condoléances à Alisson Becker et sa famille suite à la mort tragique et soudaine de son père ». L'entraîneur ajoute aussi que « la perte d'un être cher est difficile à supporter, à tout moment, mais les circonstances de cette terrible nouvelle doivent être très difficiles à gérer. Nos pensées sont avec toi ». Le Brésilien était très proche de son père. Pour faire face à la distance, les deux hommes s'appelaient tous les jours.