Trent Alexander-Arnold ne marque pas souvent. Alors quand il le fait, le latéral de Liverpool veut marquer le coup avec une célébration mémorable. Quitte à l'emprunter à un autre grand talent du football. En l'occurrence, Kylian Mbappé. Mais pourquoi Mbappé ? "La célébration à la Mbappé ? C'est quelque chose que je fais avec mes amis... On plaisante", a-t-il déclaré au micro de BBC Sport. "Évidemment, je ne marque pas souvent, et je me disais depuis des lustres que je ferais ce geste lors de mon prochain but. Je pense qu'il s'est passé environ trois ou quatre mois entre mes deux buts, je l'avais donc prévu depuis un moment !" Le défenseur de Liverpool avait trouvé les filets en décembre 2019 contre Leicester City. C'est là qu'il avait décidé d'imiter le geste de l'international français.