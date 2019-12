Lionel Messi (Barça) a voté Sadio Mané au lieu de Cristiano Ronaldo pour le trophée The Best

🔊 "Leo, you voted for Sadio Mané as the best player in FIFA The Best. Why?

Messi: "There was a lot of great players this year, but I chose Mané because he is a player I really enjoy watching, he had a great year with Liverpool." 🤩



Lionel Messi est revenu sur son vote pour Sadio Mané devant Cristiano Ronaldo et Frenkie de Jong lors de la dernière édition du trophée The Best en septembre dernier. La Pulga explique d'ailleurs son choix, lui qui vient de décrocher son sixième Ballon d'Or personnel, dans des propos accordés à Canal+ Sport Afrique. « Je crois qu’il y a beaucoup de grands joueurs cette année. C’est pourquoi ça a été difficile de choisir un joueur en particulier.. C’est pour cette raison que je l’avais choisi. Je me répète, il y a eu beaucoup de très grands joueurs cette année, le choix était donc difficile », a ainsi expliqué Messi.Pour rappel, le trophée The Best est désigné grâce au vote du public, des capitaines de sélection, des sélectionneurs et de la presse alors queSadio Mané a terminé 4e du Ballon d’or derrière Lionel Messi, Virgil van Dijk et Cristiano Ronaldo, qui n'a certainement pas dû apprécier les propos de son rival argentin...