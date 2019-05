Les Gunners, loin de la C1

Après trois défaites lors de ses trois dernières sorties en championnat, Arsenal restait malgré tout en course pour décrocher un billet pour la prochaine Ligue des champions. Mais pour y croire encore, les Londoniens se devaient de l’emporter ce dimanche face à la modeste formation de Brighton (17e). Une mission visiblement trop compliquée pour des Gunners en souffrance et incapables de l’emporter à l’Emirates Stadium (1-1).

Pourtant, les troupes d’Unai Emery avaient su rapidement ouvrir le score, grâce au penalty transformé par Pierre-Emerick Aubameyang (1-0, 9e). Un départ fulgurant… Mais sans suite. Du moins pas à l’avantage des locaux qui se montraient soudainement fébriles et qui reculaient pour laisser trop de latitude aux Seagulls. Des espaces qui permettaient finalement aux visiteurs d’obtenir à leur tour un penalty, inscrit sans trembler par Glenn Murray (1-1, 60e).

Glenn Murray's second-half penalty sets up a frantic finish at the Emirates, but a point apiece all but ends Arsenal's top-four ambitions#ARSBHA pic.twitter.com/9GSCWnFL49 — Premier League (@premierleague) 5 mai 2019

Conscient de l’urgence de reprendre l’avantage, Arsenal tentait de réagir, mais le réalisme fuyait inlassablement les offensifs londoniens, incapables d’offrir ce précieux but d’avance à leur public. Tant et si bien qu’au coup de sifflet final, les Gunners devaient se contenter d’un tout petit point. Un point qui ne leur permettait pas de quitter la 5e place. De quoi provoquer une soupe à la grimace générale.

A une journée du terme du championnat, et avec trois points de retard sur Tottenham (4e), Arsenal n’a donc pratiquement plus aucune chance d’accrocher la C1 via la Premier League. A moins qu’il ne gagne 4-0 à Burnley, tout en comptant sur une défaite des Spurs face à Everton, sur le même score. Autant dire que la troupe d’Unai Emery devra miser sur une victoire en Ligue Europa pour parvenir à ses fins. Une solution finalement pas plus simple que la première.