L’émotion de Firmino avant son dernier match à Anfield

Roberto Firmino aura le cœur lourd ce samedi. Après huit saisons passées sous les couleurs de Liverpool, l’international brésilien quittera le club à l’issue de son contrat en juin prochain, tout comme James Milner, Naby Keïta et Alex Oxlade-Chamberlain. Pour son dernier match à Anfield ce samedi à l’occasion de la réception d’Aston Villa, l’avant-centre devrait recevoir un superbe hommage, après avoir remporté tous les plus grands trophées avec les Reds. En conférence de presse, l’ancien d’Hoffenheim n’a pas pu contenir son émotion, rendant hommage à Liverpool et ses supporters.

« Je suis fier de la belle histoire que nous avons écrite ensemble »

« Tout va me manquer : mes coéquipiers, le club, les supporters, surtout les supporters. Je suis tellement fier de ce que nous avons accompli ici ensemble. Pour tout ce que le club a fait pour moi et pour ma famille, je suis très heureux. C'est le moment, malheureusement. Le cycle ici est terminé et je comprends qu'il est temps de partir. Je suis très fier de tout ce que j'ai fait ici avec l'équipe, de ce que nous avons accompli ensemble et de la belle histoire que nous avons écrite ensemble. Peut-être qu'un jour je pourrai revenir, je ne sais pas, mais il est temps de partir. »