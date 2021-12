Leicester : Vardy absent trois à quatre semaines

Ça dépend, ça pourrait être les trois à quatre prochaines semaines pour Jamie, il sera absent ce week-end. Il ne savait pas si c'était ça (dans un duel avec Joël Matip) et il a ressenti la douleur à ce moment-là. Il a couru et a continué ce qu'il voulait faire, mais le scan s'est révélé comme ça (une blessure aux ischio-jambiers) cela peut donc prendre trois à quatre semaines", a commenté Brendan Rodgers, le coach de Leicester, en conférence de presse.

Leicester-Norwich, première rencontre de la 21ème journée reportée

Suite à une demande de Norwich City, le conseil d'administration de la Premier League s'est réuni aujourd'hui et a malheureusement accepté de reporter le match du club au King Power Stadium de Leicester City, qui devait se jouer le samedi 1er janvier. Le conseil d'administration a accepté la candidature de Norwich car le club n'a pas le nombre requis de joueurs disponibles pour le match (13 joueurs de champ et un gardien de but), en raison de cas de COVID-19 et de blessures", peut-on notamment lire sur le communiqué publié sur le site officiel de l'instance. Il s'agit du premier match de la 21ème journée à être reporté.



Emblématique attaquant de Leicester, Jamie Vardy va manquer à son équipe durant les prochaines semaines. En effet, il a été victime d'une blessure aux ischio-jambiers contre Liverpool, lors de la victoire de son équipe, mardi soir sur la pelouse du King Power Stadium (1-0). C'est ce même type de blessure qui avait déjà privé le joueur de l'opposition face à Manchester City, le lendemain de Noël (6-3).Meilleur buteur de son équipe et le troisième de la Premier League avec neuf réalisations en quinze matches, Vardy manquera un match qui a finalement été reporté. En effet, la Premier League a annoncé ce jeudi soir le report du match qui devait opposer Leicester à Norwich, initialement prévu samedi pour le compte de la 21ème journée du Championnat d'Angleterre. "Plus tôt dans la journée, Brendan Rodgers a affirmé son agacement devant le maintien de certains matchs en Premier League étant donné les multiples cas de Covid-19 constatés. "Nous avons eu plusieurs réunions,, a commenté l'entraîneur des Foxes, neuvièmes du Championnat d'Angleterre.