Leicester: Une short-list à l'étude pour remplacer Puel

Claude Puel a été démis de ses fonctions dimanche après une nouvelle défaite à domicile contre Crystal Palace (1-4), Leicester cherche donc en coulisse son successeur.

Sky Sports a dressé une liste de trois noms sur laquelle figurent Brendan Rodgers, le favori annoncé, l'expérimenté Rafael Benitez et enfin l'actuel sélectionneur de la Belgique Roberto Martinez.

Toujours selon les informations du média anglais, les Foxes pourraient privilégier un intérim jusqu'à cet été avant d'attirer l'un de ces techniciens.

SKY SOURCES: @BelRedDevils manager Roberto Martinez, @CelticFC manager Brendan Rodgers and @NUFC manager Rafa Benitez on @LCFC list to succeed Claude Puel. #SSNhttps://t.co/jPap9jxzTR pic.twitter.com/5ML1wuXL15